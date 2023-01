Toro, il punto dall’infermeria: Linetty in dubbio, in quattro saltano il Verona

Scelte limitate soprattutto sugli esterni, dove mancheranno Singo e Aina

Alberto Giulini

Dovrà fare i conti con diverse assenze Juric per la ripresa del campionato contro il Verona. L'ultimo ad essersi iscritto all'elenco degli infortunati è Pellegri, fermato da una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra: il centravanti ne avrà per circa cinque settimane e non ci sarà dunque per tutti gli impegni di gennaio.

Linetty in dubbio, Ilkhan ancora ai box — Chi proverà a recuperare per la gara contro gli scaligeri è invece Linetty, fermato ad inizio dicembre da una lesione al muscolo ileopsoas della gamba sinistra. Il polacco è al momento in dubbio e farà un provino per capire se potrà essere arruolabile ed andare in panchina o servirà ancora qualche giorno. Sempre a centrocampo avrà bisogno di tempo Ilkhan, costretto al cambio nell'amichevole contro la Cremonese dopo un duro contrasto. Il giovane turco è frenato da un taglio sulla caviglia all'altezza del tendine d'achille che ha richiesto punti di sutura e necessiterà probabilmente di qualche settimana per rimarginarsi.

Esterni contati: fuori Aina e Singo — Scelte fortemente limitate anche sulle corsie esterne, dove non saranno a disposizione Singo e Aina. Il primo è ai box da inizio dicembre per una lesione al bicipite femorale destro e non sarà arruolabile contro il Verona. Stessa situazione anche per Aina, alle prese con un infortunio di più lunga durata. Il laterale nigeriano aveva alzato bandiera bianca già a fine ottobre per una lesione miotendinea del bicipite femorale sinistro che lo aveva costretto a saltare già le ultime gare del 2022.