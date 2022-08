Toro, il punto dall’infermeria: out Zima e Miranchuk. Nessun problema per Djidji

La situazione degli infortunati granata a pochi giorni dal match contro l'Atalanta al Gewiss Stadium

Cecilia Mercatore

Il Torino si prepara ad affrontare l'Atalanta al Gewiss Stadium - partita in programma giovedì 1 settembre alle ore 20:45 - con la rosa non ancora al completo. Ivan Juric dovrà ancora fare a meno di David Zima e Aleksej Miranchuk, i due stanno lavorando a parte per recuperare dai rispettivi problemi fisici. Nulla di preoccupante, invece, per quanto riguarda le condizioni di Koffi Djidji. Di seguito il punto completo dall'infermeria granata.

Torino, infortunio Zima: le condizioni del difensore

Fermo dal 30 luglio per una lussazione acromion claveare dopo essere caduto in malo modo sulla spalla destra durante il match amichevole contro il Nizza, David Zima punta a rientrare nella partita casalinga contro il Lecce in programma il 5 settembre. Nessuna operazione chirurgica per il difensore granata, solo un lungo periodo di stop accompagnato da uno specifico programma di riabilitazione.

Torino, infortunio Miranchuk: le condizioni del russo

A causa di una lesione tra primo e secondo grado del bicipite femorale della coscia destra - rimediata nella partita contro il Monza - , Aleksey Miranchuk è costretto a saltare anche la trasferta di Bergamo: partita contro la sua ex squadra e i suoi ex compagni. Quello contro l'Atalanta non sarà l'unico match che il giocatore ha saltato e salterà: i tempi di recupero infatti sono lunghi, dovrebbe restare fuori per tutto il mese di settembre. Miranchuk punta a rientrare per la prima partita di ottobre, quella in casa del Napoli dopo la sosta di campionato.

Torino, sospiro di sollievo per Djidji: le ultime

Al contrario, buone notizie per Koffi Djidji che continua a rientrare tra i giocatori a disposizione di Ivan Juric. Il difensore è stato sottoposto a dei controlli specifici dopo essere entrato solo a gara in corso contro la Cremonese: scelta causata da un risentimento muscolare, suggerendo così di mettere Schuurs titolare. Gli esami non hanno evidenziato nessun problema particolare, dunque tutto a posto per Djidji che può tornare tranquillamente a disposizione di Juric.