Toro, il punto dall’infermeria: Pellegri recuperato, con la Roma fuori in tre

A meno di novità dell’ultima ora, Ivan Juric potrà contare su Pietro Pellegri nella trasferta di Roma. Il centravanti, costretto al forfait contro la Sampdoria per nuovi fastidi alla caviglia, ha ripreso ad allenarsi in gruppo e dovrebbe partire insieme ai compagni.

Fuori in tre: consulti in corso per Schuurs

Ovviamente non sarà della partita Perr Schuurs, alle prese con la lussazione della spalla destra. Il centrale olandese ha iniziato una serie di consulti per capire come procedere il percorso di recupero. Da capire se Schuurs dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico o meno e di conseguenza si potranno valutare i tempi di recupero: il responso potrebbe arrivare nei primi giorni della prossima settimana. A Roma non ci sarà nemmeno Ola Aina, alle prese con la lesione muscolare rimediata prima della gara contro il Milan. Discorso analogo per Sasa Lukic, fermo per il problema al polpaccio: il recupero lampo ad oggi sembra da escludere.