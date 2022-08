Toro, il punto sulla trequarti: Miranchuk e Vlasic completano la batteria

In due giorni Vagnati ha chiuso per Vlasic e Miranchuk completando, a meno di sorprese, la batteria dei trequartisti

Due scelte per ruolo, tutti a piede invertito, come da dettami di Juric. Al netto di possibili variazioni dettate da necessità o esperimenti - vedi Brekalo a destra in alcune fasi della scorsa stagione - Vlasic e Radonjic si giocheranno il posto sul centrosinistra, mentre Miranchuk e Seck (entrambi mancini) si contenderanno l'altra maglia sul centrodestra. Messa così, gli ultimi arrivi dovrebbero aver completato la trequarti granata, visto e considerato che in caso di necessità anche Linetty può essere impiegato in quel ruolo e lo stesso Ilkhan ha dichiarato di poter giocare da trequartista.

Gli sviluppi degli ultimi giorni, quindi, porterebbero ad escludere il ritorno in granata di Dennis Praet. L'unico scenario possibile, e neanche a stretto giro di posta, è che il Toro scelga di mandare in prestito Demba Seck per liberare uno slot e impreziosire ulteriormente un reparto già ricco di qualità. Al momento, colmato il vuoto sulla trequarti, sul fronte delle entrate il club granata ha altre priorità. Intanto la difesa, per cui si attendono novità su Isak Hien e Perr Schuurs, poi un centrocampista che completi il reparto. In attesa degli annunci ufficiali, Juric può abbozzare un sorriso: i rinforzi che ha chiesto stanno arrivando e con loro sta nascendo un Toro che può puntare in alto.