Toro, Ilkhan promosso al debutto da titolare: zero timori e giocate non banali

Tiri, aperture e indicazioni ai compagni: il turco non si è affatto nascosto e non ha pagato l'emozione

Alberto Giulini

Una cosa è certa dopo la gara contro il Lecce: la personalità, ad Emirhan Ilkhan, non manca affatto. Complice anche un lieve acciacco fisico di Linetty, Juric e Paro hanno deciso di puntare dal 1' sul giovanissimo centrocampista turco e la risposta dell'ex Besiktas è stata decisamente incoraggiante. Dare giudizi definitivi dopo la prima gara da titolare in Serie A sarebbe affrettato e fuori luogo, ma le prime impressioni su Ilkhan non possono che essere positive.

Ilkhan, che personalità: tutt'altro che il compitino

Diciotto anni da poco compiuti, il centrocampista turco sta bruciando le tappe e si è affacciato al mondo dei professionisti con grande anticipo. Basti pensare che i suoi coetanei, in Italia, sono alle prese con il campionato Primavera. Alla prima da titolare in Serie A, davanti ad una cornice di pubblico importante, Ilkhan non ha tremato, anzi. Ad impressionare è stata soprattutto la personalità del centrocampista, che ha sempre offerto linee di passaggio ai compagni e non si è mai limitato al compitino. Ci ha provato da fuori con due conclusioni, ha strappato applausi con due aperture millimetriche per Lazaro e anche nei momenti più difficili di una partita tatticamente molto bloccata non ha mai mostrato segni di timidezza: un esordio assolutamente incoraggiante.

I complimenti di Paro e Cairo: "Ha coraggio"

Chiaramente il percorso di Ilkhan è appena iniziato e gli aspetti su cui il centrocampista dovrà crescere non mancano affatto. Intanto la prestazione contro il Lecce ha ricevuto i complimenti anche del presidente Urbano Cairo: "È stato un gran debutto, è cresciuto man mano e ha coraggio". Belle parole che hanno fatto eco a quelle di Paro, che in conferenza ha voluto lodare il percorso intrapreso dal turco: "Arriva da un calcio diverso, ma è un ragazzo molto intelligente e sta imparando in fretta: può ancora migliorare. Lo abbiamo visto in Turchia dove ha già giocato derby pesanti ed importanti. Deve ancora apprendere tanto del nostro gioco, ma è un ragazzo di prospettiva".