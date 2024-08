Toro, in campo anche a Ferragosto: al Fila si prepara la sfida di San Siro

Ferragosto non ferma gli allenamenti del Toro, regolarmente in campo in vista della prima di campionato. È antivigilia di gara e così i granata al Filadelfia continueranno a preparare la trasferta di Milano, in programma sabato alle 20.45. Ferragosto non ferma nemmeno Toro News: sulle nostre colonne, come di consueto, potrete trovare aggiornamenti ed approfondimenti.