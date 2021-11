Toro in numeri: Bremer è una vera eccellenza ed è terzo per rating in Serie A

L'analisi statistica sui giocatori del Torino secondo i dati di Whoscored.com e Opta

DUELLI AEREI - Un numero spicca su tutti gli altri e rende Bremer un difensore particolarmente apprezzabile nel gioco aereo. Vince infatti in media 3.8 duelli aerei a gara. Se nel rating della massima serie si piazza al terzo posto, invece in questa specifica graduatoria si colloca ai piedi del podio. Infatti, è quarto ma secondo tra i difensori, dietro a Merih Demiral dell'Atalanta che ha giocato 625 minuti, ovvero 250 in meno del granata. Comanda la classifica il norvegese della Sampdoria Morten Thorsby che vince in media 5,1 duelli aerei a gara. Al secondo posto, invece, c'è Milan Djuric della Salernitana, il quale, però, ha giocato molto meno rispetto agli altri tre citati. Bremer è quindi un'assoluta garanzia nel gioco aereo, come dimostrato sul campo contro centravanti di un certo spessore quali Victor Osimhen e Ciro Immobile. Tra l'altro in quei match non ha vinto soltanto nei duelli aerei ma anche in quelli più propriamente fisici, tanto che si colloca al primo posto anche di questa graduatoria. E non è finita: il brasiliano, infatti, primeggia anche per numero di passaggi intercettati a gara (3,9 contro i 3,1 di Omar Colley della Sampdoria, secondo nella speciale classifica) e per numero di palle recuperate.