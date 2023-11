Toro in numeri, Buongiorno: spicca nei contrasti e nelle intercettazioni

Proviamo ad analizzare con i dati statistici forniti da WhoScored e FBref la stagione fin qui di Alessandro Buongiorno, idolo della tifoseria

Federico De Milano Redattore

L'avvio di stagione di Alessandro Buongiorno è stato fin qui molto buono, Il difensore scuola Toro si sta dimostrando essere sempre di più un elemento di qualità per la squadra e uno dei migliori difensori del campionato. Adesso in questa sosta Nazionali è stato convocato dal CT Spalletti e darà una mano agli azzurri portando in alto il nome del Torino. Nonostante un inizio di campionato caratterizzato anche dall'infortunio subito lo scorso 27 settembre sul campo della Lazio (lesione all'adduttore destro) che gli ha fatto saltare tre partite, il 4 granata ha già segnato due gol in questo campionato. Oltre a lui in Serie A solo Martinez Quarta della Fiorentina tra i difensori centrali ha segnato più di un gol.

Buongiorno primeggia in contrasti e duelli aerei nel Torino — Una caratteristica che risalta subito all'occhio osservando giocare Buongiorno è la sua abilità nei contrasti e nel gioco fisico. Infatti come si intuisce leggendo i dati offerti da WhoScored e FBref, con 21 contrasti (di cui 14 vinti) il difensore classe 1999 è il migliore del Toro. Un dato che mette ancora più in lustro le sue doti è quello relativo alle intercettazioni dei palloni: la sua media in questa statistica è di 2 a partita e in Serie A solo Danilo della Juventus (con 2,3) fa meglio di lui. Buongiorno deve però stare attento a non commettere troppi falli perché con 2,4 falli di media a partita è il giocatore più falloso della Serie A al pari di Maleh dell'Empoli. Alessandro però non commette mai falli violenti o cattivi, infatti finora in stagione ha ricevuto solamente un cartellino giallo, alla prima di campionato contro il Cagliari. Juric può contare anche sulle sue innate abilità aeree dato che con 26 duelli aerei vinti è il secondo migliore del Toro alle spalle di Duvan Zapata.

Buongiorno può crescere in fase di possesso palla: un limite sul quale ha ammesso già di essere a lavoro — Per diventare un difensore il più possibile moderno e completo è importante però riuscire ad abbinare al meglio entrambe le fasi di gioco. Nel corso di varie interviste del passato Buongiorno ha affermato a più riprese di essere intenzionato a migliorare in fase di possesso palla e passaggio. Deve infatti migliorare con il pallone tra i piedi come si evince confrontandolo con gli altri migliori difensori dei top 5 campionati europei in termini di passaggi tentati, passaggi propositivi (ovvero verso un compagno in avanti) e soprattutto per il numero di tocchi nella metà campo sia difensiva che offensiva. La percentuale di passaggi completati da Buongiorno è pari all'82%, un numero buono ma certamente migliorabile per un ragazzo giovane e in fase di crescita come è lui.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.