Toro in numeri, Gineitis: ottima precisione, ma il vizio del cartellino…

L'analisi dei numeri di Gvidas Gineitis in questa stagione grazie ai dati di WhoScored.com e Kickest.it

Sono 162 i minuti giocati fino ad ora da Gvidas Gineitis . Il centrocampista lituano ha disputato una partita da titolare e cinque da subentrato. La gara dal 1' minuto è stata giocata contro il Lecce, match poi vinto per 1 a 0 dai granata. Il giocatore questa stagione sta iniziando a ritagliarsi spazio e già dalle prime partite emergono statistiche interessanti considerando la giovanissima età del ragazzo (19 anni). Analizziamo ora in maniera più dettagliata le statistiche legate al rendimento di Gineitis.

Un dato che sicuramente risalta all'occhio dopo le prime prestazioni di Gineitis è sicuramente la precisione nei passaggi. In serie A il giocatore può vantare una percentuale di precisione dell' 89,8% . Un dato decisamente sopra la media della squadra che si attesta attorno all' 82% . Attraverso questa statistica possiamo comprendere la tecnicità del centrocampista che nelle manovre di costruzione può rivelarsi un tassello fondamentale. Oltre a ciò il lituano si è fino ad ora guadagnato una media voto generale di 6,17 .

Il vizio del cartellino

Gineitis fino ad ora è sempre sceso in campo dimostrando grandissimo carattere. Una caratteristica che ha infatti distinto le sue prestazioni è proprio l'enorme forza di volontà e grinta. Il giocatore corre tantissimo e lotta su ogni pallone. Un aspetto negativo da sottolineare che emerge dopo queste prime partite è, però, la poca lucidità in determinate situazioni. Su cinque partite disputate, di cui solamente una da titolare, il giocatore ha già ricevuto due ammonizioni, decisamente tante considerando che ad averne ricevute più di lui ci sono soltanto Bellanova, Tameze e Linetty (3 ammonizioni). Si tratta di un aspetto sicuramente legato alla giovanissima età e alla poca esperienza. Il ragazzo avrà tutto il tempo per maturare e comprendere con più chiarezza le varie situazioni di gioco.