Toro in numeri: le statistiche di Djidji spiegano la fiducia di Juric

Djidji sta interpretando al meglio il ruolo da braccetto di destra: errori con Lazio e Venezia a parte, è tra i migliori della retroguardia

Koffi Djidji si è meritato la titolarità sul campo: arrivati a questo punto della stagione, infatti, è il quarto giocatore di movimento più impiegato da Juric (834 minuti, davanti a lui Bremer, Lukic e Singo). Nonostante qualche sbavatura che il Torino ha pagato a caro prezzo, il rendimento statistico del centrale difensivo francese rende chiaro a tutti il motivo per cui Juric ne ha fatto un perno inamovibile della retroguardia. Anche nel momento di maggior difficoltà (dopo il rigore causato contro il Venezia con annessa espulsione) l'allenatore del Toro ha difeso Djidji a spada tratta: "Djidji è la più grande scoperta da inizio ritiro. Sta giocando benissimo, purtroppo è stato protagonista in negativo in queste ultime due partite ma gli errori capitano. Non perderà la mia stima e non deve perdere fiducia, sta facendo benissimo". Il motivo di tanta stima? È nei numeri che stiamo per elencare.