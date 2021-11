Toro in numeri: Lukic è il più preciso nell’effettuare passaggi tra i granata

L'analisi statistica sui giocatori del Torino secondo i dati di Whoscored.com e Opta

Andrea Calderoni

Sasa Lukic è stato una delle principali sorprese del primo scorcio della stagione del Torino. Ha iniziato in sordina l'annata, poi giornata dopo giornata è cresciuto al fianco o di Rolando Mandragora o di Tommaso Pobega. Il suo rating (valutazione) ci dice che è più vicino al 7 che al 6 in una scala di valori che passa dallo 0 al 10. Si attesta sul 6,76, un dato realmente confortante soprattutto se rapportato con il rating finale delle scorse stagioni in maglia granata del serbo: 2018/2019 6,43; 2019/2020 6,31; 2020/2021 6.48. Lukic sta determinando nella squadra di Ivan Juric e il tecnico croato gli sta dando fiducia. 950 minuti in questa Serie A distribuiti in 12 presenze, 11 da titolare e una da subentrato. Ha segnato un gol, ha fornito un assist e ha preso due cartellini gialli.

PASSAGGI - Il dato più interessante su Lukic riguarda la percentuale dei passaggi: 89,1%, la migliore tra le fila del Torino. Una media di quasi 44 passaggi a partita, di cui 2,2 a lunga gittata. In Serie A è 33° per precisione nei passaggi. Rispetto ad altri centrocampisti del campionato tocca una quantità di palloni minore, ma sa interpretare al meglio il ruolo nella mediana a due di Juric. Almeno una volta a match va alla conclusione, in media poi riesce a effettuare 0,8 dribbling ogni 90 minuti. Un altro aspetto importante: si prende 1,5 falli a gara.

PROGRESSI - Anche difensivamente fa sentire il suo peso e il suo senso della posizione. I dati testimoniano che questi ultimi due aspetti sono cresciuti con il progredire delle settimane. Commette 2,5 falli in media a gara che lo collocano al quinto posto della speciale graduatoria, comandata dal suo compagno di squadra e di reparto Tommaso Pobega. Rispetto all'ex Spezia, però, sa gestire meglio le ammonizioni, tanto che non ha ancora scontato alcuna giornata di squalifica. Tutti i dati, infine, dimostrano che rispetto al 2019/2020 il rendimento di Lukic è in crescita. Ad esempio, trova quasi il doppio di tiri a gara rispetto al passato campionato e ha aumentato di oltre 8 punti percentuali la sua precisione nei passaggi (da 81% al già ricordato 89,1%).