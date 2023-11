Toro in numeri, Sanabria: decisivo nei contrasti e non è mai in fuorigioco

L'analisi dei numeri di Tonny Sanabria in questa stagione grazie ai dati di WhoScored.com e Fbref.com

Alberto Girardi

Dopo un inizio in ombra in cui aveva perso la titolarità, Sanabria è tornato al centro della rosa di Juric. Con il cambio di modulo infatti, il tecnico granata non può fare a meno di Tonny Sanabria, uno dei protagonisti delle ultime buone prestazioni granata. Sono 506 i minuti totali del paraguaiano, in 9 presenze di cui 6 da titolare, condite con un solo gol. Anche se dal punto di vista statistico non gode di grandi numeri, l'apporto di Sanabria alla manovra del Torino sta tornando ad essere fondamentale e ora sembra pronto a ritornare sui livelli dello scorso anno. Analizziamo ora in maniera più dettagliata i numeri e le statistiche di Sanabria fino ad oggi.

Contrasti vinti: Sanabria è già vicino al suo record in granata — Secondo le statistiche di Fbref.com, per quanto riguarda i contrasti vinti, Sanabria è a quota quattro in nove partite. Numericamente non sembra tanto, ma contando che in tutta la scorsa stagione era arrivato a quota cinque e nelle due precedenti a quota due e tre significa che il paraguaiano è molto migliorato sotto questo aspetto e che sta affrontando con grande grinta questo inizio di stagione.

Tiri e fuorigioco — Per quanto riguarda la media totale di tiri a partita Sanabria è quarto tra i granata in questa classifica, con una media di 1.2. Sopra di lui solo Zapata (2.4), Seck(1.5) e Radonjic(1.3), il paraguaiano però è tornato in pianta stabile nell'attacco granata solo nelle ultime gare, degli 11 tiri totali infatti, 9 sono arrivati nelle ultime 3 partite. Questa particolare statistica è dunque molto probabile che sia destinata a lievitare, dato che da quando Sanabria è tornato titolare ha una media di 3 tiri a partita. Un'altra statistica interessante riguarda il fuorigioco: il numero 9 del Toro in questo campionato è finito in offside ben zero volte, mentre nella sorsa stagione nelle prime 9 gare era finito in fuorigioco quattro volte. Statistica molto positiva, che in tempo di Var può fare la differenza.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.