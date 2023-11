Toro in numeri: Vlasic solo una rete, ma è tra quelli che tirano di di più

Il trequartista è fondamentale nella rosa di Juric, ma devono crescere i suoi numeri per essere sempre più decisivo

Nikola Vlasic è forse il calciatore nella rosa di Ivan Juric con maggiore qualità tecnica. Il croato è abile negli inserimenti, capace in fase di impostazione e possiede buone doti balistiche. L'anno scorso è stato impiegato anche come falso nove nella prima parte del campionato e lui ha trascinato i granata con prestazioni di livello. Quest'anno sarebbe stato lecito aspettarsi una conferma, soprattutto vista la spesa fatta in estate per portarlo in Italia, ma il rendimento è stato inferiore alle attese. Una delle ragioni può essere anche l'instabilità tattica e il passaggio dal 3-4-2-1 al 3-5-2, l'inedito ruolo di mezzala lo ha allontanato dalla porta, ma non per questo ha smesso di cercare lo specchio.

Nikola Vlasic, 734 minuti tra i più presenti — Nikola Vlasic ha giocato ben 734 minuti in questo inizio di campionato. Il trequartista è l'ottavo giocatore nella rosa granata per minutaggio. Su 12 gare sono state 5 le partite in cui è rimasto in campo per tutta la durata del match. Contro la Salernitana (per gastroenterite) e il Lecce (precauzione in seguito allo svenimento) è mancato all'appello dei convocati. Juric stima il suo calciatore, ma non si tira indietro quando è il momento di bacchettarlo: "Vlasic è entrato con tantissima voglia e si impegna, tutti ci aspettiamo di più. Fisicamente stanno benissimo". Così dopo il deludente pareggio interno con il Verona ad inizio campionato. C'è ancora bisogno di un salto di qualità nelle prestazioni: il Toro vuole riavere quel giocatore che tanto aveva fatto bene prima del Mondiale in Qatar.

Vlasic è il quinto giocatore della rosa per tiri a partita — Nikola Vlasic è il quinto giocatore del Torino per tiri a partita con una media di 1.1. Davanti a lui ci sono Duvan, Seck, Radonjic e Sanabria: tutti calciatori che giocano in posizione più avanzata rispetto al croato. Questo dato cresce ulteriormente, a 1.5, se nel conteggio si tiene conto solo delle gare in trasferta. Il croato lontano dal Grande Torino, come anche tutta la squadra granata, è maggiormente pericoloso. Questi dati testimoniano un Vlasic fondamentale anche nelle conclusioni a rete, nonostante l'inedito ruolo da mezzala. Probabilmente Juric si aspettava qualcosina in più da lui, ma la rete con il Sassuolo e i tre risultati utili consecutivi del Toro potrebbero essere un segnale di rinascita per tutti.

