Toro, Izzo dai complimenti di Nicola alla Roma: Armando è in crescita

Focus / Il difensore campano nell'ultima partita si è ripreso dopo un periodo non brillantisimo, ma ora deve confermarsi

Federico De Milano

Nella partita contro l'Udinese Armando Izzo è stato uno dei migliori in campo nel Torino e ha offerto una bella prestazione dopo qualche uscita non indimenticabile. Il difensore campano nel prossimo match, domenica contro la Roma, dovrebbe scendere di nuovo in campo dal primo minuto e sarà chiamato a disputare un'altra gara a grandi livelli contro uno dei migliori attacchi del campionato. La squadra giallorossa propone infatti un'ottima fase offensiva e Izzo dovrà nuovamente dimostrare ciò che di buono ha fatto vedere ad Udine.

SOTTOTONO - Izzo, nelle ultime partite del Toro, era sembrato vivere un leggero calo di forma evidenziato da alcune prestazioni con un rendimento sottotono. La partita in cui si notò maggiormente questo rendimento non all'altezza è senza dubbio quella contro l'Inter. Nella sfida contro i nerazzurri il difensore ex Genoa si rese protagonista di ben due errori decisivi. In entrambe le reti dell'Inter il numero 5 granata avrebbe potuto fare di più. Sul primo gol fu lui a causare il fallo che portò al rigore realizzato da Romelu Lukaku. Sul secondo gol nerazzurro invece si perse la marcatura su Lautaro Martinez che fu libero di insaccare di testa il pallone per il definitivo 1-2 in favore dell'Inter. Anche nel derby contro la Juventus, Izzo non fornì una prestazione grandiosa. Molti addetti ai lavori gli assegnarono un voto insufficiente anche se bisogna dire che non fece particolari errori in quella partita.

UDINE - Nella sfida di sabato scorso contro l'Udinese si è invece visto un grande Armando Izzo che insieme a Bremer e Buongiorno ha costruto una diga che ha retto tutti gli attacchi dei bianconeri. Anche Nicola, tecnico del Toro, si è complimentato pubblicamente con lui a fine partita: "Armando ha fatto una grande partita fatta di letture tattiche molto attente", ha detto il tecnico. L'ottima prova offerta dal numero 5 e dal resto del reparto arretrato è stata la chiave per ottenere i 3 punti e mantenere la porta inviolata che è sempre sinonimo di squadra in salute. Contro i friulani Izzo si è inoltre distinto per essere riuscito a primeggiare tra la squadra granata in alcuni dati. Il difensore napoletano è infatti risultato il migliore dei suoi per numero di passaggi riusciti (34) e per numero di lanci effettuati (5). Anche dal punto di visto difensivo è stato molto bravo, come testimoniato dai 2 palloni intercettati e dagli 8 recuperati, anche qui nessun altro giocatore del Toro è stato in grado di fare altrettanto. A questo punto, in un finale di stagione caldissimo, ci sarà bisogno del miglior Izzo per dare una mano a Nicola e alla squadra, a partire ovviamente dalla prossima partita contro la Roma.