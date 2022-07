Toro, Juric alle prove anti-Eintracht. Bremer al centro della difesa

L’allenamento pomeridiano del Torino in questo 12 luglio è stato quasi interamente dedicato a partite undici contro undici, anche a tutto campo. Evidente l’intenzione del tecnico di iniziare a pensare all’amichevole contro l’Eintracht Francoforte in programma il 15 luglio. Del resto non c’è tempo da perdere, se si pensa che tra un mese esatto inizia il campionato con Monza-Torino.

Il tecnico ha diviso i suoi in due formazioni, una delle quali potrebbe somigliare all’undici titolare che verrà opposto ai tedeschi campioni dell’Europa League. Berisha in porta; Izzo, Bremer e Rodriguez in difesa; Aina, Ricci, Lukic, Vojvoda a centrocampo; Seck e Horvath (Radonjic ancora assente) sulla trequarti, con Pellegri in avanti. Da notare proprio la presenza di Bremer al centro della difesa: nonostante il brasiliano sia un uomo-mercato, Juric continua al momento a far conto su di lui, in attesa ovviamente di scoprire cosa succederà prossimamente. Durante la partitella hanno segnato Vojvoda, Seck e Pellegri per i presunti “titolari”, Edera per l’altra squadra.