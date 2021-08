Toro, Juric lancia l’allarme. E manda un chiaro messaggio al club

Parole chiarissime quelle del tecnico, che non dà alibi alla squadra ed avvisa la società

I PROBLEMI - Contro una Cremonese che non aveva niente da perdere la pressione era tutta sui granata. Ma Juric proprio non ne ha voluto sapere di accampare simili scuse: “C’erano gli spazi per fare bene, ma a livello cognitivo non riusciamo a vederlo. Bisogna fare le cose con una certa velocità ma non riusciamo a capirlo e tecnicamente bisogna alzare il livello". Ai microfoni di Torino Channel il tecnico è stato schietto come aveva già abituato negli ultimi anni. La squadra non lo ha soddisfatto in campo e Juric ha sottolineato ancora una volta la necessità di ricorrere al mercato per innalzare un tasso tecnico ad ora modesto.