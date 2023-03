Toro, Juric detta le condizioni per il futuro in granata: ora palla alla società

Strutture, ambiente e mercato: il tecnico vuole alzare l'asticella. Ci saranno forza e voglia di accontentarlo?

Alberto Giulini

Futuro in granata? Sì, ma solo a determinate condizioni. Dopo la sconfitta nel derby Ivan Juric non lo ha nascosto: la volontà di continuare a sedere sulla panchina del Toro non manca, ma si aspetta diversi miglioramenti da parte della società. E così, di fronte all'offerta di rinnovo del contratto, il tecnico ha preso tempo in attesa di ricevere le dovute garanzie.

Strutture e contesto: "Ci vuole più amore" — Prima di tutto occorrerà continuare ad investire sulle strutture, nota dolente del recente passato granata. "Io vorrei farvi vedere delle foto del Filadelfia di un anno fa - aveva detto il tecnico nel presentare il derby -. Una cosa da vergognarsi, Brekalo arrivava e diceva: ma veramente dobbiamo allenarci qui? Ora è completamente diverso". Da questo punto di vista la società si è mostrata pronta ad ascoltare Juric, che ora chiede anche più amore da parte di tutto l'ambiente: "Ho percepito sempre mancanza di amore verso il proprio lavoro. Ci vuole amore, empatia, perché così anche i giocatori rimangono più volentieri. E poi abbiamo visto i tifosi cosa possono significare per tutto l’ambiente. Dobbiamo crescere come società nel far sentire quanto pesa la maglia del Toro, dobbiamo fare in modo che i giocatori se ne innamorino".

L'aspetto tecnico: il gruppo non va smontato — Se prima del derby Juric aveva espresso il suo punto di vista soprattutto sull'aspetto ambientale, dopo la stracittadina il tecnico è stato chiarissimo nell'indicare la filosofia da seguire sul mercato. "Non voglio perdere altri giocatori; se teniamo questi ragazzi ed aggiungiamo altri tasselli, allora resto con grande forza, convinzione ed orgoglio" ha spiegato il tecnico, che non vuole si ripeta quanto avvenuto la scorsa estate: "È chiaro che perdendo sette titolari diventa dura e non è scontato mantenere la metà della classifica, figuriamoci fare qualcosina in piu...".

Le valutazioni societarie: c'è la forza per accontentare Juric? — La palla passa dunque alla società, che dovrà verificare se avrà la forza e la voglia di fare quanto richiesto dal tecnico. L'intenzione di continuare con Juric è chiara ed è testimoniata dall'offerta di rinnovo contrattuale, ma ora bisognerà capire se ci saranno le condizioni per esaudire i desideri dell'allenatore. È chiaro infatti che per mantenere il gruppo attuale e migliorare ulteriormente l'organico servirà un esborso importante (basti pensare che per i soli diritti di riscatto occorrerebbero più di trenta milioni), ma il tecnico si aspetta garanzie per alzare l'asticella delle ambizioni. La palla torna dunque alla società: le condizioni di Juric sono chiare.