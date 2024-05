Toro, Juric e il mancato rinnovo: “Bisognava esserne convinti, io non lo ero”

La scelta: "Non ho sensi di colpa"

Parole, quelle del presidente, che rappresentano una conferma di quanto già era diventato chiaro nelle scorse settimane. Impressioni confermate anche da Juric, che parla già di "eredità" nel fare riferimento ad un Toro prelevato dal diciassettesimo posto e portato nella parte sinistra della classifica. Il tecnico, che in passato ha preferito non siglare il rinnovo di contratto offerto dalla società, è tornato sulle motivazioni di quella scelta: "Valutando tutte le cose non avevo una convinzione totale. Sono cose importanti per la vita e bisogna esserne convinti al cento per cento, bisogna sentire dentro di sé che si tratta della cosa giusta". Arrivati ormai ad una manciata di settimane dalla scadenza, Juric non si mostra particolarmente pentito della scelta di non prolungare: "Avrei sensi di colpa se avessi visto giocatori che mollavano, ma a tre partite dalla fine non ho notato questo". Il tecnico ha spiegato tante volte che non sarebbe rimasto con l’intenzione di vivacchiare e che sarebbe stato necessario il raggiungimento dell’Europa per dare felicità e motivazioni all’ambiente. Ancora tre partite, poi si chiuderà un ciclo importante.