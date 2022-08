Toro, Juric sull’attacco: “Non abbiamo certezze, vogliamo col lavoro migliorare”

Juric ha parlato oggi in conferenza stampa della situazione nel reparto offensivo granata. L'attacco in questo mercato estivo è stato rivoluzionato: sono andati via Belotti, Brekalo, Pjaca e Praet (per ora) e sono arrivati Vlasic, Radonjic e Miranchuk. C'è bisogno di tempo per costruire i meccanismi giusti per fare girare al meglio la squadra: "Ma noi non abbiamo certezze, nel senso che non abbiamo Immobile che garantisce 25 gol. Siamo in una situazione in cui tramite il lavoro speriamo di portare tutti al massimo livello e farli esplodere”.