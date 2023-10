Toro, Juric suona la carica: il confronto in classifica per motivare la squadra

Nove punti in otto partite non possono essere un bottino esaltante, soprattutto perché accompagnati da troppe prestazioni non all'altezza delle aspettative. Se poi ci si aggiungono anche i pareggi interni contro Cagliari e Verona, allora ecco che la prima parte di stagione del Toro viene necessariamente etichettata come deludente.

Campionato ancora lungo: "Recupereremo, non ho dubbi"

Con trenta partite da giocare il campionato è ancora lunghissimo e - dopo la difficile sfida all'Inter - il calendario del Toro sarà più agevole rispetto alle ultime uscite. Il tempo per riprendere a macinare punti non manca e il primo ad esserne consapevole è Juric, sempre lucido nel fare autocritica e ieri anche molto chiaro nel ribadire che il campionato del Toro non è ancora finito. "Recupereremo, non ho dubbi. Con l'Inter sarà durissima, ma queste settimane di sosta mi sono servite e ho analizzato tante cose. Faremo un grande campionato, non ho nessun dubbio", ha affermato con decisione il tecnico.