Toro, la continuità in difesa paga. Rodriguez: “Tanti anni insieme, si vede”

La conferma del reparto come punto di forza

"Gli attaccanti vendono i biglietti, le difese vincono i campionati". Una frase che ha fatto la storia del calcio, attribuita all'ex calciatore John Gregory, ex giocatore di Aston Villa, QPR e Derby County. Se è vero che una squadra non può fare a meno di un buon reparto d'attacco, è altrettanto vero che la difesa è uno dei cardini per una squadra competitiva. Nella scorsa stagione il Torino ha avuto la quinta migliore difesa del campionato (41 reti subite), ma lungi dalle statistiche ciò che è stato determinante per questo rendimento stellare è stata anche l'esplosione di alcuni elementi, come Buongiorno e Schuurs. Il primo aveva mostrato ottime cose nella stagione 21/22, ma solo nella scorsa stagione ha trovato continuità. L'olandese arrivava per raccogliere la pesantissima eredità lasciata da Gleison Bremer. L'ex Ajax si è calato subito nei panni e le prestazioni sono state sontuose. Proprio da questo aspetto il Torino deve partire in vista della prossima stagione. Il reparto difensivo ha raggiunto un'intesa non solo tecnica, ma anche mentale. Sapere come si muove il proprio compagno di reparto porta sicurezza a livello generale. Per questo diventa necessario confermare per intero il blocco. Se su Buongiorno non si hanno dubbi (il sangue granata scorre potente dentro di lui), su Schuurs diventerà fondamentale resistere alle offerte. Partirà solo per offerte fuori mercato, ovvero superiori a trenta milioni.