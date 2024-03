Toro, la corsa per il settimo (e ottavo) posto entra nel vivo: calendari a confronto

Dal Napoli al Torino: cinque squadre per due posti che valgono l'Europa. Si decide tutto nelle ultime 9 giornate

Luca Bonello Redattore 20 marzo 2024 (modifica il 20 marzo 2024 | 18:07)

La Serie A entra nella sua fase più calda. A 9 giornate dal termine del campionato, molto è ancora da decidere, soprattutto per quanto riguarda la lotta per il settimo posto, l'ultimo che garantirebbe la qualificazione in una coppa europea. Quest'anno, però, la corsa si allarga: considerato anche l'ottimo piazzamento dell'Italia nel ranking per nazioni, anche l'ottavo posto con ogni probabilità varrà un biglietto per l'Europa. Ecco quindi i calendari a confronto di Napoli, Fiorentina, Lazio, Monza e Torino, le squadre coinvolte nella lotta per gli ultimi due posti che valgono la qualificazione europea.

Napoli: subito l'Atalanta in casa per delineare gli obiettivi di fine stagione — Il Napoli, che al momento occupa il 7° posto con 45 punti, ripartirà dopo la sosta subito con una sfida complicata, dato che, al Maradona, arriverà l'Atalanta (sesta a quota 47). Inevitabile considerarlo uno scontro diretto: se gli uomini di Calzona dovessero prevalere, potrebbero scalare la classifica e credere ancora nella Champions, altrimenti la rincorsa subirebbe uno stop importante. Non è da sottovalutare un altro aspetto: in caso di successo del Napoli, l'Atalanta rischierebbe di venir risucchiata nella corsa al settimo/ottavo posto. Successivamente all'incontro del Maradona, comunque, i campioni d'Italia in carica sono poi attesi da 4 sfide casalinghe (Frosinone, Roma, Bologna e Lecce) e 4 sfide esterne (Monza, Empoli, Udinese, Fiorentina).

Fiorentina, calendario fittissimo. Ci sono Milan e Juve al rientro — La Fiorentina, 8^ a quota 43, riprenderà la corsa all'Europa con due sfide contro la seconda e terza della classe: al Franchi, il 30 di marzo arriverà il Milan, mentre la settimana dopo i viola andranno all'Allianz Stadium per sfidare la Juventus. Nel mezzo ci sarà la sfida d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta. In generale, da qui alla fine, i Viola, in Serie A, affronteranno Milan, Genoa, Sassuolo, Monza e Napoli in casa, mentre fuori casa affronteranno Juventus, Salernitana, Verona e Cagliari. In tutto questo, sarà interessante capire come gestiranno le energie gli uomini di Italiano che, oltre agli impegni di campionato, saranno attesi dalle due gare di Coppa Italia con l'Atalanta e dalle due di Conference con il Viktoria Plzen. Da non sottovalutare, inoltre, il recupero di Atalanta-Fiorentina, che, ad oggi, non ha ancora trovato la sua data nel calendario.

Lazio, sfide casalinghe morbide, complicate in trasferta — La Lazio, 9^ a quota 43, riprenderà il suo campionato sfidando all'Olimpico la Juventus, che, tra l'altro, è anche la stessa avversaria che dovrà sfidare due volte ad aprile in Coppa Italia. In A, dopo i bianconeri ci sarà il derby, prima del rush finale che vedrà gli uomini del neoarrivato Tudor sfidare in casa Salernitana, Verona, Empoli e Sassuolo, mentre in trasferta ci saranno Genoa, Monza ed Inter. Inevitabile quindi affermare che, a fronte di un calendario morbido in casa, i biancocelesti sono attesi da sfide complicate lontano dalla Capitale.

Monza, quanti scontri diretti! — Il Monza, 10° a quota 42, da qua alla fine del campionato, affronterà tutte le altre 4 squadre coinvolte in questa lotta al 7° ed 8° posto, oltre all'Atalanta che potrebbe essere risucchiata nella corsa. Il primo scontro diretto sarà proprio al rientro dalla sosta e sarà in casa del Torino, mentre la settimana successiva, all'U-Power Stadium, sfiderà il Napoli. Nella quart'ultima e terz'ultima di campionato, poi, ci saranno gli altri due scontri diretti, rispettivamente contro Lazio in casa e Fiorentina in trasferta. Per il resto, gli incontri che attendono i brianzoli sono Bologna, Lecce e Juventus in trasferta e Atalanta e Frosinone in casa.

Torino, ancora da sfidare le prime quattro della classe — Il Torino, 11° a quota 41, è atteso da un calendario che presenta incontri con tutte le prime quattro del campionato, più l'Atalanta. Inoltre, al rientro dalla sosta, ci sarà subito lo scontro diretto con il Monza, prima di una trasferta ad Empoli che anticipa di una settimana il derby. Successivamente a queste 3 partite, l'ordine delle sfide sarà il seguente: Frosinone in casa, Inter in trasferta, Bologna in casa, Verona in trasferta, Milan in casa e Atalanta in trasferta. Attenzione alla sfida con il Milan: in caso di approdo in finale di Europa League dei rossoneri, la sfida con i granata si giocherebbe proprio il weekend precedente.

*in grassetto le partite in trasferta

