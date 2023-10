Toro, la giornata: allenamento in vista dell’Inter

Il Torino si allenerà in vista della sfida contro l'Inter, in programma sabato pomeriggio alle ore 18:00.

Prosegue la marcia d'avvicinamento del Torino alla sfida di sabato pomeriggio, ore 18:00, contro l'Inter. Rientreranno nel corso della settimana anche i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Una sosta utile per poter recuperare diversi giocatori dai rispettivi infortuni, come ad esempio Sazonov e Zima, oppure per far rifiatare Duvan Zapata. Intanto la truppa di mister Ivan Juric sosterrà l'allenamento nella giornata di oggi. La squadra vuole farsi trovare pronta, ma soprattutto cerca di ripartire dopo la sconfitta nel derby della Mole.