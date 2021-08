Toro, la giornata: allenamento pomeridiano in vista dell’Atalanta

Da valutare soprattutto Ansaldi, Baselli, Belotti e Millico: ieri hanno lavorato a parte

L'esordio in campionato contro l'Atalanta è alle porte ed in casa Toro continuano dunque i preparativi. Nella giornata di oggi è in programma un allenamento pomeridiano in vista della sfida con gli uomini di Gasperini. Da valutare soprattutto le condizioni di Belotti, Baselli, Ansaldi e Millico, che ieri hanno ancora lavorato a parte per i rispettivi problemi fisici. Come di consueto, potrete trovare tutte le novità di giornata sulle colonne di Toro News.