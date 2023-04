Toro, la giornata: continua la preparazione in vista della Roma

Il Torino sabato incontrerà la Roma in una sfida molto importante per entrambe. I granata vengono da un bel pareggio a Reggio contro il Sassuolo dove si è costruito tanto, ma capitalizzato meno di quanto dovuto. I giallorossi sono reduci da una netta vittoria contro la Sampdoria. Quest'oggi il Toro agli ordini di Juric continuerà la preparazione in vista della sfida.