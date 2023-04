Toro, la giornata: in programma seduta di allenamento in vista della Salernitana

Il Torino di Ivan Juric ha in programma quest'oggi una seduta di allenamento che si svolgerà come sempre allo stadio Filadelfia. I granata sfideranno domenica la Salernitana di Paulo Sousa e l'obiettivo è dunque quello di riuscire a preparare al meglio questo incontro. Dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime tre partite, il Toro ha intenzione di tornare alla vittoria contro i campani per portare a casa l'intera posta in palio.