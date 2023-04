Toro, la giornata: oggi allenamento a porte aperte al Fila

Dopo il pareggio di ieri al Mapei Stadium contro il Sassuolo, il Torino di Ivan Juric oggi - martedì 4 aprile - tornerà subito in campo allo stadio Filadelfia: dalle 14.45, i tifosi potranno assistere alla sessione di preparazione in vista della sfida contro la Roma di sabato 8 aprile. Come di consueto, potrete seguire la diretta testuale dell'allenamento qui sulle mostre colonne.