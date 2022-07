Continua il ritiro estivo del Torino di Juric in Austria. Questa mattina la squadra granata lascerà Bad Leonfelden per partire alla volta di Waidring, destinazione in cui rimarrà fino a fine mese per la seconda parte di ritiro. Nel pomeriggio saranno in campo i ragazzi di Juric per svolgere il primo allenamento a Waidring.