Toro, la giornata: oggi visite mediche di Ilkhan. C’è Toro-Juve Primavera

I ragazzi di di Juric invece scenderanno in campo al Fila per continuare la preparazione in vista del primo impegno stagionale in Coppa Italia

Arrivato nella tarda serata di ieri - giovedì 4 agosto - a Malpensa, Emirhan Ilkhan è pronto per diventare un nuovo giocatore del Torino: il centrocampista turco quest'oggi svolgerà le visite mediche di rito e firmerà il contratto che lo legherà al club granata. Inoltre oggi si vedrà in campo la Primavera granata che sarà impegnata nella finale terzo-quarto posto del primo Memorial Mamma e Papà Cairo. I granata di Scurto, che ieri sono stati sconfitti per 3-2 dal Milan, affronteranno la Juventus alle 18.30 a Quattordio (la partita verrà trasmessa in diretta streaming su Torino Channel e in diretta scritta su Toro News). Il Toro di Juric vive invece la vigilia del primo incontro ufficiale della stagione: si gioca domani, sabato 6 agosto alle ore 21.15 allo stadio Olimpico Grande Torino contro il Palermo, per i trentaduesimi di Coppa Italia. Non è prevista alcuna conferenza stampa della vigilia.