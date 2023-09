Niente riposo per i granata, che tornano al Filadelfia in vista del match di mercoledì

Dopo il pareggio con la Roma, oggi, lunedì 25 settembre, il Torino torna al Filadelfia per allenarsi in vista del match contro l'altra squadra della capitale, questa volta fuori casa. Il match sarà mercoledì 27 settembre, per questo motivo dopo la gara di ieri il Torino non avrà il giorno di riposo. Per chi ha giocato contro la Roma l'allenamento sarà molto blando, per gli altri invece allenamento tecnico-tattico.