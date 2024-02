Toro, la giornata: subito in campo la prima squadra, Primavera a Cagliari

Non c'è un momento di pace per il Torino di Ivan Juric. Dopo la vittoria maturata ieri sera ai danni del Lecce di D'Aversa i granata si alleneranno in vista del recupero della prossima settima contro la Lazio. Oggi avrà spazio anche la Primavera di Scurto, che dovranno vedersela con il Cagliari di Pisacane in Sardegna.