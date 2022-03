Toro, la ripresa al Filadelfia: Seck e Zima via la febbre, fermo Zaza

Per i granata ripartono gli allenamenti in vista della trasferta di venerdì a Genova

La sindrome influenzale che nelle ultime due settimane ha fortemente limitato il Toro sta iniziando a dare tregua ai granata. I granata hanno ripreso ad allenarsi in vista della trasferta di venerdì contro il Genoa e Juric ha potuto riabbracciare due giocatori. Hanno infatti ripreso ad allenarsi regolarmente Zima e Seck, costretti a saltare la gara contro l’Inter per febbre. Assente invece Zaza, inizialmente convocato per la partita contro i nerazzurri ma successivamente fermato dalla febbre che gli ha impedito di essere a disposizione. Anche oggi il centravanti non si è ancora allenato. Il borsino granata comprende anche due infortunati, Djidji e Pellegri: qui le ultime sulle loro condizioni.