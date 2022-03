Torino, infortuni Djidji e Pellegri: le condizioni dei due giocatori

Il difensore francese è in forte dubbio per la gara contro il Genoa. L'attaccante sarà sottoposto a esami

Non buone notizie in casa Toro il giorno dopo il match contro l'Inter. Dalla partita contro i nerazzurri è uscito malconcio Koffi Djidji , che è stato sostituito al 6' del secondo tempo da Izzo. Il francese ha riportato un edema alla coscia sinistra e una contusione alla spalla destra da rivalutare nei prossimi giorni: poichè il prossimo impegno, Genoa-Torino, è già venerdì, un suo recupero appare improbabile.

Problemi anche per Pietro Pellegri, che era rimasto fuori dalla lista dei convocati per il match contro l'Inter. Continuano i guai fisici per l'attaccante di proprietà del Milan, che ha rimediato un trauma al ginocchio sinistro e sarà sottoposto a ulteriori esami. La speranza di tutti è che non si tratti di un infortunio grave per un ragazzo la cui giovane carriera è stata già minata dai problemi.