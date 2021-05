Toro, il futuro si decide in 180′: granata salvi con otto combinazioni su nove

Il pareggio del Benevento regala un'occasione in più: basta non perdere contro la Lazio

Serve fare un punto in due partite . Si potrebbe riassumere così la situazione del Toro nella corsa salvezza. Dopo la doppia disfatta contro Milan e Spezia, prime occasioni per chiudere definitivamente la pratica, i granata continueranno ad essere padroni del proprio destino. Sicuramente la situazione non è delle più facili sul piano psicologico, ma la classifica - pur molto brutta - continua a vedere in vantaggio la squadra di Nicola.

BASTA UN PUNTO - Un grande assist è arrivato dal Benevento, che ieri si è suicidato contro il Crotone : avanti di un gol e di un uomo dalla metà del primo tempo, i sanniti si sono fatti raggiungere in pieno recupero. Un risultato che ha decretato la matematica salvezza del Cagliari, limitando la lotta per non retrocedere a Torino e Benevento. Ma la squadra di Inzaghi, mancando quella che sembrava una vittoria più che scontata, ha semplificato il cammino dei granata. Basterà infatti un punto nelle prossime due partite perché Belotti e compagni centrino la salvezza matematica. Ed il recupero della gara contro la Lazio sarà un'occasione in più per cercare di evitare uno scontro all'ultimo sangue domenica.

OTTO COMBINAZIONI - Andando ad analizzare tutte le possibili combinazioni di risultati, tra Lazio-Torino e Torino-Benevento, i granata sarebbero salvi in otto casi su nove. Qualsiasi risultato positivo contro i biancocelesti chiuderebbe infatti il discorso, rendendo vana un'eventuale vittoria del Benevento all'ultimo turno. In caso di sconfitta a Roma, il verdetto sarebbe invece rimandato a domenica. In caso di vittoria o pareggio, i granata allungherebbero o manterrebbero i tre punti di vantaggio sulla squadra di Filippo Inzaghi, che retrocederebbe dunque in Serie B. L'unica combinazione favorevole ai sanniti è una doppia sconfitta del Toro, che sarebbe di conseguenza raggiunto a quota trentacinque. Ma per gli scontri diretti, a quel punto favorevoli al Benevento (all'andata terminò 2-2), sarebbero i granata a scendere in Serie B. In sintesi, per evitare la retrocessione, basterà non perdere lo scontro diretto. Ma per evitare ogni rischio, sarà sufficiente un punto a Roma con la Lazio senza più obiettivi. Insomma, la salvezza resta a portata di mano e non raggiungerla sarebbe un fallimento epocale.