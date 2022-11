Toro, la Samp per ritornare al successo: blucerchiati con numeri horror

6 reti segnate in 13 gare ed è stata in vantaggio per soli 23' in stagione: al Grande Torino i granata affrontano una Samp in difficoltà

Luca Bonello

Dopo il ko di Bologna c'è subito occasione di voltare pagina. Il Torino, mercoledì 9 novembre, alle ore 20:45, sfiderà la Sampdoria sul campo dello stadio Olimpico Grande Torino, in una gara valida per il 14° turno del campionato di Serie A 2022/2023. I granata, al 9° posto in classifica con 17 punti, partono favoriti nei pronostici, in quanto di fronte ci sarà una formazione in difficoltà, penultima nella graduatoria con soli 6 punti all'attivo.

Torino, la Samp per rialzare la testa dopo lo stop di Bologna — Il Torino deve rialzare la testa dopo la brutta sconfitta patita per 2-1 in casa del Bologna, la quale ha frenato gli entusiasmi di una piazza carica dopo le due vittorie consecutive contro Udinese e Milan. I granata hanno palesato per l'ennesima volta le difficoltà nel giocare senza una punta centrale di ruolo, ma per il match di domani Juric proverà a recuperare sia Pellegri sia Sanabria, per i quali lunedì sono arrivati segnali positivi. A livello di classifica, la sconfitta del Dall'Ara non ha permesso ai granata di accorciare sul gruppo delle prime otto, che adesso dista ben sei punti. Insomma, al Torino, come ormai da tempo a questa parte, manca qualcosa che gli permetta di raggiungere e stabilirsi nelle zone alte della graduatoria.

Samp, numeri terribili in campionato: un'unica vittoria e sole 6 reti segnate — Il Toro deve quindi ripartire dalla Sampdoria per provare a crearsi un'altra occasione di accorciare sulle squadre che lo precedono, oltre, ovviamente, per staccare le inseguitrici che dopo la scorsa giornata si sono fatte sotto. Gli uomini di Juric sono quindi chiamati ad un successo contro una Sampdoria che, di certo, non sta vivendo il momento migliore della sua storia recente. In 13 partite di Serie A giocate, infatti, i blucerchiati hanno vinto un'unica partita (0-1 con la Cremonese) e segnato solamente 6 gol. Inoltre, hanno il peggior attacco del campionato e sono stati in vantaggio solamente per 23' totali (18 contro la Cremonese, 4 contro il Verona, 1 contro lo Spezia). La formazione allenata da Dejan Stankovic è in grandi difficoltà che originano anzitutto da una precaria situazione societaria e arriva da una sconfitta casalinga contro la Fiorentina (0-2). La partita sembra quindi l'occasione perfetta per ritornare alla vittoria ma non bisognerà sottovalutare la forza della disperazione di una squadra, quella blucerchiata, che potrebbe arrivare a Torino con il coltello tra i denti.