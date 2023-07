Toro, l’allenamento al Filadelfia: intensità già altissima

Si è concluso da poco il sesto allenamento dei granata. Oggi per la prima volta le porte del Filadelfia sono rimaste aperte e lo stadio ha accolto un migliaio di tifosi che, con applausi e cori, hanno sostenuto vivacemente la propria squadra. I ragazzi di Juric hanno svolto un lavoro iniziale in palestra, per poi spostarsi sul campo, allenando il possesso palla e la tecnica di tiro. Successivamente si è anche svolta una partitella su campo ridotto. Gli assenti sono Rodriguez, Ricci e Bellanova, che avendo giocato con le nazionali hanno avuto diritto a qualche giorno in più di riposo. A causa della recente operazione Djidji ha svolto su un campo secondario un lavoro personalizzato. Separato dal gruppo anche Verdi, oggi solo corsa per lui. Considerando che per i giocatori si tratta della prima settimana di lavoro dopo le vacanze, bisogna notare che i ritmi dell'allenamento di oggi sono stati particolarmente elevati. I ragazzi di Juric hanno completato un allenamento ad altissima intensità.