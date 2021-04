Toro, Verdi mezzala convince: ma per molti lo spazio a centrocampo si riduce

Con l'affermazione di Verdi nel ruolo di mezz'ala ci sono almeno quattro centrocampisti che sono scivolati indietro nelle gerarchie di Nicola

Nicolò Muggianu

Baselli, Lukic, Gojak e Linetty: sono almeno quattro i centrocampisti del Torino ad averci in un certo senso rimesso dall'affermazione di Simone Verdi nel ruolo di mezz'ala. Una novità tattica, quella pensata e messa in campo da mister Nicola nel corso delle ultime due partite, che ha dato buoni risultati in campo (i granata sono reduci da una vittoria e un pareggio ndr) ma che ha anche rimescolato le carte in termini di gerarchie all'interno dello spogliatoio.

GERARCHIE - Con l'affermazione di Verdi nel ruolo di mezz'ala infatti, sono almeno quattro i centrocampisti del Torino che hanno visto ridursi le proprie chance di scendere in campo dal primo minuto. Specie se gli altri due componenti della mediana sono due come Rincon e Mandragora: giocatori di cui Nicola difficilmente si è privato nel corso delle sue prime 11 partite sulla panchina del Torino. A rimetterci di più in termini di spazio è stato certamente Daniele Baselli, ripresosi completamente dall'infortunio che lo aveva visto abbandonare il campo contro l'Inter il 14 marzo scorso ma mai sceso in campo dal primo minuto dalla pausa Nazionali in poi. Per l'ex Atalanta infatti i numeri parlano chiaro: soltanto tre minuti in campo tra Juventus e Udinese.

GLI ALTRI - Discorso che non può che riguardare anche gli altri tre centrocampisti in rosa. Più in particolare: Lukic, Linetty e Gojak. Se il serbo, grazie anche alle sue doti atletiche, rappresenta un jolly importante per Nicola in diverse zone del campo, sia il polacco che il bosniaco rischiano di uscire dai radar del Torino dopo l'arretramento a centrocampo di Verdi, almeno per quanto riguarda la possibilità di partire titolari. Una vera e propria situazione di sovrabbondanza di centrocampisti insomma, con Nicola che da qui al termine della stagione dovrà essere bravo a gestire al meglio l'unità di intenti dei giocatori in questione all'interno dello spogliatoio per evitare che le necessità del singolo compromettano quanto di buono sta riuscendo a costruire il suo Toro.