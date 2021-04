Torino, la dimensione di Verdi è sempre più da mezzala. Nicola: “Io lo vedo lì”

Focus On / Il tecnico ha scelto quella posizione e la prestazione gli dà ragione: anche i numeri certificano un miglioramento netto

Gualtiero Lasala

Il Torino è uscito vincitore in un match tutt'altro che semplice contro l'Udinese: una vittoria di misura alla Dacia Arena che ha permesso ai granata di allungare sulla zona retrocessione, portandosi a 5 punti di vantaggio sul Cagliari (sconfitto ieri dall'Inter). La gara ha lasciato al Torino degli spunti importanti, e anche delle conferme: tra queste troviamo la prestazione di Simone Verdi, in crescita dopo il buon impatto nel derby, che ha giocato una delle sue migliori partite in granata, confermandosi in una posizione per lui nuova, quella di mezzala; da sottolineare che nel derby aveva giocato sul centro-sinistra, mentre a Udine Verdi ha giostrato partendo dal centro-destra.

MEZZALA - "Può fare anche altri ruoli, ma io lo vedo lì, sa gestire lo spazio con intelligenza, sa accelerare o ritardare le giocate". Con queste parole Davide Nicola ha giudicato l'operato di Verdi contro l'Udinese. Il tecnico lo vede in quel ruolo e sa che può rendere molto: per la carriera dell'ex Bologna può essere seriamente un nuovo inizio, dopo aver ricevuto molte critiche nel corso degli ultimi due anni per le sue prestazioni sotto le aspettative. Prestazioni deludenti che erano frutto anche di una collocazione tattica irrisolta: ora la soluzione definitiva potrebbe essere arrivata. Forse è ancora presto per dirlo, ma in due gare consecutive il numero 24 ha dato prova di una qualità che è nelle sue corde e che finalmente pare poter esprimere al meglio.

DATI - Oltre all'importante giudizio del tecnico Nicola, ci sono anche i numeri che sono dalla parte di Verdi. Nel match contro l'Udinese è stato il giocatore del Torino che più ha creato pericoli con 3 cross positivi nel corso dei 90 minuti: De Paul, trascinatore bianconero, ne ha prodotti 2. Ma non è finita qui, perché Verdi ha tentato 2 dribbling, e gli sono riusciti, e ha effettuato 3 tiri verso la porta, più di qualsiasi altro compagno. Su questo uno con la qualità nei piedi di Verdi può migliorare ulteriormente sia per la quantità che per la qualità dei tiri, visto che nessuno dei tre ha centrato lo specchio della porta. Migliorando sotto questo aspetto, Verdi potrebbe diventare un'arma in più col tiro da fuori; partendo da posizione più arretrata, potrebbe trovare più facilmente gli spazi per arrivare a conclusione. Interessanti, infine, anche i numeri della fase difensiva: Verdi ha vinto 6 duelli su 7 ed effettuato 3 recuperi palla, a dimostrazione del fatto che anche in fase di non possesso sta dimostrando di saper essere all'altezza.