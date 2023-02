Toro, l’assenza di una punta si fa sentire: ai granata manca peso in area

La scommessa Pellegri

La caratteristiche di Sanabria possono dunque essere un valore aggiunto nel far girare il reparto avanzato, ma resta il problema di una squadra che in questo modo non ha un giocatore di peso in area. Chiuso il mercato, le speranze del Toro sono ora riposte in Pellegri. Quando è stato in condizione il numero undici ha dimostrato di essere un tassello fondamentale per la squadra, ma la scommessa di puntare con così tanta decisione su di lui al momento non sta pagando. Diversi i problemi fisici che hanno tormentato il centravanti, limitando e non di poco le scelte di Juric. Per il classe 2001 il peggio sembrerebbe però alle spalle e la convocazione per la Cremonese non è utopia: il Toro avrà bisogno del miglior Pellegri per scacciare le troppe difficoltà all'interno dell'area.