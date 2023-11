Toro, Lazaro sta deludendo: Juric nel suo gioco ha bisogno di esterni di qualità

L'esterno austriaco viene impiegato sulla fascia sinistra anche se è destro di piede, al momento è un esperimento che non sta pagando

Federico De Milano Redattore

La scorsa estate il Torino ha cercato a lungo degli esterni che potessero fare la differenza sulle fasce, un ruolo molto importante nel gioco che ha in mente l'allenatore Ivan Juric. Il tecnico granata usa infatti spesso i giocatori laterali per creare azioni offensive utilizzando molto volte nell'arco di una partita il fondamentale del cross per riuscire a creare pericoli per gli avversari. Un giocatore perfetto per questo stile di gioco e che molti ancora oggi rimpiangono è Cristian Ansaldi che metteva spesso molti ottimi traversoni in area essendo ambidestro. Un profilo simile a quello dell'argentino oggi al Parma è stato a lungo cercato in estate da parte dei dirigenti granata che hanno tentato di esaudire questo desiderio di Juric. Alla fine dopo diversi sondaggi e trattative mai concluse (come quella per Doig del Verona) è tornato Valentino Lazaro dall'Inter, un calciatore che già conosce lo stile di gioco del tecnico croato.

Manca l'impatto di Lazaro sulla squadra: a sinistra servirebbe un mancino — Uno dei grandi problemi della rosa del Toro è l'assenza di un vero e proprio esterno di piede mancino. I giocatori di fascia oggi presenti nella rosa granata (Bellanova, Soppy, Lazaro e Vojvoda) sono tutti elementi che hanno nel destro il loro piede preferito. Per una squadra che gioca molto sulle fasce e che punta spesso sui cross questo è un problema. Gli arrivi ad agosto di Soppy e Lazaro hanno infatti un po' sorpreso perché tutti si aspettavano uno o due esterni mancini in una squadra che contava già su Bellanova e Vojvoda. L'austriaco è comunque uno dei granata che fino ad ora ha convinto meno tra tutti perché conoscendo già il campionato italiano e il gioco di Juric era lecito pensare che potesse mostrare qualcosa in più. Al momento ha sempre giocato sulla fascia sinistra, ruolo nel quale si è alternato con Vojvoda, ma che sta interpretando in maniera meno brillante rispetto alla scorsa stagione quando aveva fatto intravedere qualcosa di positivo.

Lazaro deve svoltare: zero gol e assist fino ad ora per lui — Al momento Lazaro è fermo ancora a zero gol e zero assist dopo le prime tredici partite di campionato nelle quali lui è sceso in campo dodici volte (si esclude solo la prima giornata nella quale non era ancora a disposizione). L'ex Inter deve dare un segnale e svoltare dopo le prestazioni fin qui decisamente negative che hanno contraddistinto il suo campionato. Il posto per adesso non sembra a rischio perché anche Vojvoda non sta brillando e comunque Juric talvolta lo inserisce come braccetto destro viste le continue assenze nel reparto difensivo. Il Torino in estate ha investito 4 milioni di euro per acquistare il suo cartellino dall'Inter e riconsegnare a Juric un esterno dinamico e che spesso si era reso protagonista di buoni dribbling e cross nella passata stagione. Ora però sembra essere un lontano parente di quel giocatore lì. Ora il tecnico granata e i tifosi gli chiedono di dare una sterzata al suo rendimento per aiutare anche il Toro a migliorare in classifica e dal punto di vista personale può anche sognare di ambire all'Europeo della prossima estate, dal momento che la sua Austria si è qualificata ma anche qui ha tutto da riconquistare perché non viene convocato da un anno e mezzo.

