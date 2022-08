Toro, le ultime dal Filadelfia: Vojvoda in gruppo. Terapie per Miranchuk e Zima

Testa al prossimo impegno di campionato. Il Torino ha svolto una seduta pomeridiana di allenamento al Filadelfia in vista del secondo turno di Serie A, partita in programma sabato 20 agosto alle ore 18:3o allo stadio Olimpico Grande Torino contro la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo l’attivazione muscolare, Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica con esercitazioni a tema. E' tornato in gruppo, svolgendo il lavoro insieme ai compagni di squadra, Mergim Vojvoda. Al contrario, si sono sottoposti alle rispettive terapie Miranchuk e Zima: il primo in seguito a un problema al bicipite femorale della coscia destra (LEGGI QUI le ultime), il secondo per un problema alla spalla destra riscontrato durante l'ultima amichevole estiva contro il Nizza.