Toro, le ultime: si fermano Izzo e Verdi. Primo allenamento in granata per Praet

Allenamento per il Torino di Ivan Juric in vista della gara interna contro la Salernitana di domenica 12 settembre

Quest'oggi - venerdì 10 settembre - il Torino ha svolto una seduta di allenamento pomeridiana al Filadelfia. Ivan Juric ha diretto un programma tecnico in vista della gara contro la Salernitana, partita in programma domenica 12 settembre alle ore 15:00. Notizie non positive per quanto riguarda il bollettino medico: si fermano infatti Izzo e Verdi. Il primo ha svolto solo terapie per un trauma contusivo al polpaccio destro. Il secondo ha svolto solo lavoro personalizzato a causa di un affaticamento muscolare. Entrambi dunque sono in dubbio per la Salernitana.