Toro, le vacanze dei calciatori: Izzo e Mandragora con Messi a Ibiza

Le calde giornate di inizio estate stanno regalando ai giocatori granata la spensieratezza necessaria per riposare dopo la lunga stagione appena terminata e per riprendersi in vista di quella nuova, che inizierà con il raduno del Filadelfia il 4 luglio. Izzo, dopo una seconda parte di stagione in risalita, si sta concedendo un po' di riposo in Spagna, ad Ibiza. Sull'isola, in compagnia di Mandragora, ha incontrato uno dei migliori calciatori del mondo: Leo Messi.