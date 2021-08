Toro, Linetty o Verdi sulla trequarti? Il ballottaggio verso la Cremonese

Il centrocampista polacco è stato provato spesso da Juric alle spalle della prima punta, o lui o Verdi affiancheranno Pjaca

Federico De Milano

Domenica alle ore 21 inizierà ufficialmente la stagione del Torino con il primo vero impegno per la formazione di Ivan Juric. L'avversario di turno sarà la Cremonese che se la vedrà con i granata nella sfida che mette in palio il passaggio del turno ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il tecnico, in queste ore di antivigilia, ha alcuni dubbi di formazione da sciogliere: uno di questi sembra essere su chi comporrà la linea dei trequartisti che agiscono alle spalle del centravanti. Da questo punto di vista, se Marko Pjaca va verso la titolarità sul centro-sinistra, è ballottaggio per l'altro posto sul centro-destra. Karol Linetty sembra essere un serio indiziato a partire dal primo minuto in questa posizione, ma deve guardarsi dalla concorrenza di Simone Verdi, che in questa posizione ha giocato titolare nell'ultima amichevole ad Alkmaar.

TREQUARTISTA - Durante le amichevoli precampionato, Juric ha spesso provato Linetty nel ruolo di trequartista alle spalle della prima punta, in quello che ormai è il suo classico 3-4-2-1. Sia contro l'Al Fateh che contro il Rennes, l'ex Sampdoria ha occupato quella posizione mentre nell'ultimo match amichevole contro l'AZ Alkmaar è partito sulla linea dei centrocampisti anche a causa dell'assenza di Sasa Lukic. Il numero 77 granata è stato individuato dal tecnico croato come un possibile candidato a ricoprire quel ruolo per le sue capacità di corsa ed inserimento, anche se Juric - lo ha già detto pubblicamente - in quella posizione vorrebbe ancora un innesto del mercato. Al momento si sono fatti tanti nomi - da Orsolini a Messias a Brekalo - ma per nessuno di questi il Torino ha ancora provato l'affondo decisivo.

COPPA ITALIA - Per quanto riguarda il match di domenica sera, dunque, Linetty si contenderà il posto con Simone Verdi. Al momento sembra essere certo di avere uno dei due posti sulla trequarti il nuovo arrivato Marko Pjaca. Al suo fianco è appunto in corso il ballottaggio tra l'ex Napoli e l'ex Sampdoria. Sulla carta si tratta di una gara abbordabile per il Toro, motivo per il quale Juric potrebbe permettersi di fare ancora qualche test in questo match, puntando su Verdi per dare un po' di qualità offensiva in più. Bisogna però tenere sempre alta la guardia perché si tratta di una partita ad eliminazione diretta motivo per il quale Linetty, se dovesse cominciare da titolare, dovrà farsi trovare subito pronto con una bella prestazione. Per il centrocampista polacco sarebbe anche un ottimo biglietto da visita per il campionato che inizierà tra soli otto giorni con la difficile e delicata sfida contro l'Atalanta.