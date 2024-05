Toro, senti Praet: “Io in scadenza, ascolterei una proposta granata”

Dennis Praet, attuale giocatore del Leicester, che nella stagione 21/22 giocò in prestito al Torino senza però essere riscattato, ha rilasciato un'intervista a Nieuwsblad.be. Il belga, in scadenza di contratto a giugno, ha palesato la sua volontà di non rinnovare con il club inglese e di cercare un'altra meta. Queste le sue parole: “Sono alla fine del mio contratto e pronto per qualcosa di nuovo. Ora ho 29 anni e fisicamente sono al culmine della mia carriera. Voglio assolutamente diventare di nuovo importante da qualche parte, così da poter ritrovare il divertimento nel gioco. A Leicester pensavano che fossi un po' troppo bravo per essere venduto al Torino, troppo utile, troppo versatile per lasciarmi andare a buon mercato. Non sono nemmeno una persona polemica e non sono l'uomo che spinge per un trasferimento. Ma il Torino è una squadra che ascolterei sicuramente adesso. Volevo davvero giocare in Premier League. Ho vissuto anche tanti momenti belli. Ma sì, volevo solo giocare molto di più. Questa è la parte dolorosa."