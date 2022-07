Toro, l’occasione di Segre e Kone: Juric verifica la crescita

L’anno scorso Juric ha conosciuto i due centrocampisti e poi li ha mandati in prestito. In mezzo ora c’è spazio

Federico De Milano

A partire dalla giornata di lunedì i giocatori del Torino hanno iniziato il raduno allo stadio Filadelfia e poi la prossima settimana partiranno per il ritiro in Austria fino al 30 luglio. In questo periodo di lavoro e di preparazione della prossima stagione, il tecnico granata Ivan Juric valuta approfonditamente ogni elemento della attuale rosa, nessuno escluso, per capire su chi potrà contare

Segre e Kone possono conquistare spazio in un centrocampo ancora in costruzione

Possono approfittare di questa situazione giocatori come Jacopo Segre e Ben Kone che potranno cercare di conquistare l'allenatore approfittando di un reparto di centrocampo ad oggi un po’ sguarnito dopo che Mandragora e Pobega hanno salutato. Rispetto alla scorsa stagione gli unici centrocampisti che sono rimasti sono Lukic, Ricci e Linetty. E per quest'ultimo però non si esclude una cessione in questa sessione di mercato. Gli unici intoccabili sono dunque Lukic e Ricci che dovrebbero rappresentare la coppia mediana titolare dell'anno prossimo. Alle loro spalle c'è spazio e la situazione è in divenire. Se è vero che il mercato è aperto e diverse ipotesi sono sul tavolo (da Maggiore dello Spezia a Saric dell’Ascoli passando per Casadei dell’Inter), è anche vero che Davide Vagnati non ha a disposizione un budget infinito, come testimonia il fatto che Mandragora sia stato lasciato andare. E allora Segre e Kone hanno qualche speranza di poter restare in rosa per completare il reparto se durante questa preparazione si faranno trovare pronti e all’altezza.

Porte girevoli nella mediana del Torino

Segre e Kone hanno diverse cose in comune: il fatto di avere un passato nella Primavera del Torino e il fatto di avere avuto modo di esordire in un match ufficiale col Toro di Juric.Segre subentrò nei minuti finali del match di Coppa Italia contro la Cremonese in agosto mentre Kone sostituì l'infortunato Mandragora nella trasferta di Napoli in campionato ad ottobre riuscendo a giocare circa 80 minuti. Nessuno dei due sembra però essere riuscito a colpire il tecnico ex Verona che ha acconsentito alle loro cessioni in prestito in Serie B. L'italiano ha disputato una buona stagione con la maglia del Perugia, l'ivoriano invece da gennaio ha indossato la maglia del Crotone. Quest'anno sono tornati e hanno un’occasione: c’è un vuoto che per ora esiste nella mediana del Toro, Segre e Kone provano a invertire le gerarchie e candidarsi.