Toro, Lukic prova a ricucire: al Filadelfia arrivano le scuse

Il serbo si è regolarmente presentato al Filadelfia per la ripresa degli allenamenti

Redazione Toro News

Sasa Lukic si è regolarmente presentato al Filadelfia per la ripresa degli allenamenti. È questa la principale notizia della giornata di Ferragosto in casa granata. Come raccontato ieri su Toro News, il centrocampista serbo ha preso parte alla seduta insieme ai compagni ed è tornato a lavorare agli ordini di Juric.

L’apertura di Vagnati e Juric

Il numero dieci aveva deciso di chiamarsi fuori alla vigilia della trasferta di Monza, disertando l’allenamento di rifinitura per alcune divergenze con la società in tema di rinnovo contrattuale. Un gesto fortemente condannato sia dal dt Davide Vagnati sia da Ivan Juric. “Negli ultimi giorni abbiamo visto un ragazzo diverso rispetto agli ultimi anni. Speriamo si rimetta a fare quello che ha sempre fatto. Negli ultimi giorni ha fatto delle cose che non rappresentano quello che è sempre stato Sasa Lukic e speriamo che subito torni a fare ciò che ha sempre fatto" le parole di Vagnati nel prepartita, seguite da quelle del tecnico dopo il triplice fischio. “Un gesto clamoroso” lo aveva definito Juric, rimettendo la questione alla società ma dicendosi comunque disposto a perdonare.

Il passo indietro e le scuse

Il gesto di Lukic è stato dunque condannato senza mezzi termini sia da Vagnati sia da Juric, che in occasione della trasferta di Monza avevano però tenuto la porta aperta al serbo. Ed il giocatore ha fatto ieri un primo passo, innanzitutto riprendendo ad allenarsi regolarmente insieme ai compagni, un atto dovuto ma non scontato. Al Filadelfia, come riportato da gianlucadimarzio.com, sono arrivate le scuse del serbo. Lukic ha riconosciuto il grave errore commesso la scorsa settimana e si è voluto scusare con compagni ed allenatore. Un primo passo per provare a ricucire il rapporto tra giocatore e società, scenario ad oggi più probabile.