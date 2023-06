Toro, mai così pochi gol dalla retrocessione del 2009: un dato su cui riflettere

C'è un dato che colpisce più di ogni altro nel decimo posto finale del Torino: gli appena 42 gol segnati in 38 giornate. Soltanto sei squadre hanno fatto peggio nella Serie A 2022/2023, nessuna formazione ha fatto peggio tra le prime tredici, ovvero tra quelle che hanno conquistato dai 45 punti in su. Il Torino, per intenderci, ha segnato 35 gol in meno rispetto al Napoli Campione d'Italia, praticamente un gol in meno a giornata. Bisogna aggiungere che 12 dei 42 gol il Torino li ha segnati con Antonio Sanabria, alla miglior stagione della carriera, mentre nessun altro ha avvicinato la doppia cifra; anzi, tutti gli altri sono rimasti ben lontani dai 10 timbri in campionato: 5 Vlasic, 4 Miranchuk e Karamoh. Tutto questo si riflette in una classifica che non ha portato in dote l'ottavo posto e ha pareggiato in termini di piazzamento quella del 2021/2022 con l'aggiunta nel bottino finale di tre punti in più (53 contro 50).

Il record positivo con Mihajlovic: 71 reti nella stagione 2016/2017

Così poche reti il Torino non le segnava dalla retrocessione del 2009 e anche questo è un dato che deve assolutamente far riflettere in vista della costruzione della squadra della stagione ventura. Quel Toro finì terzultimo con 37 reti all'attivo in 38 giornate, appena cinque reti in meno rispetto al Torino di oggi. Peggio il Torino nell'era Cairo aveva fatto nel suo primo torneo in Serie A (appena 27 reti) e nel suo secondo, quello del 2007/2008, quando i gol erano stati 36. Bisogna quindi tornare agli albori del Torino di Cairo in Serie A per trovare numeri peggiori sotto porta di quelli della stagione appena andata in archivio. Nel primo anno di Gian Piero Ventura in Serie A il Torino lottò per salvarsi ma fece 46 gol, poi nelle successive tre annate con Ventura 58, 48 e 52. Con Sinisa Mihajlovic le reti furono addirittura 71 (record assoluto nell'era Cairo) e poi 54 nel 2017/2018. Nel campionato d'oro con Walter Mazzarri, il 2018/2019, furono 52 i timbri a fronte di appena 37 reti incassate. Nell'anno del Covid quintultimo posto in classifica con 46 gol, mentre nell'anno successivo 50 reti per un quartultimo posto conclusivo. Infine, il primo Torino di Juric fece 46 gol, 4 in più della seconda versione. Tutti questi dati evidenziano che sotto porta nel 2022/2023 c'è stato un problema.