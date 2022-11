Toro, matchday per la Primavera. Alle 13.30 la conferenza stampa di Juric

Oggi, sabato 5 novembre, sono due gli impegni in casa Toro: alle 11, la Primavera di Scurto scenderà in campo, al Campo Sportivo San Pietro in Lama, contro il Lecce, nella gara valida per l’11^ giornata. Alle 13:30, invece, presso la sala conferenze dello Stadio Olimpico Grande Torino, Ivan Juric presenterà la gara di domani, domenica 6 novembre, contro il Bologna - calcio d’inizio programmato alle 12:30 al Dall’Ara. Toro News, tramite la diretta testuale, darà la possibilità ai suoi lettori di seguire entrambi gli impegni.