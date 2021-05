Toro, nervosismo finale all’Olimpico: Cairo litiga con i dirigenti della Lazio

Il patron granata perde le staffe al triplice fischio, il battibecco con la dirigenza della Lazio viene poi sedato dalla sicurezza

Nervosismo e qualche parola grossa prima della gioia finale. Finisce con un po' di parapiglia il recupero della 25° giornata di Serie A tra Lazio e Torino: una partita al cardiopalma quella andata in scena quest'oggi all'Olimpico di Roma , colma di episodi arbitrali che faranno discutere e finita con la tensione alle stelle. Specialmente per la squadra granata ed il suo presidente Urbano Cairo, che con il pareggio odierno ha potuto festeggiare la matematica salvezza con una giornata d'anticipo .

L'ACCADUTO - La partita sugli spalti però, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe durata anche dopo il triplice fischio finale di Fabbri con Cairo che avrebbe avuto un acceso diverbio a distanza con alcuni dirigenti biancocelesti. Mentre in campo Reina e Rincon andavano a muso duro l'uno contro l'altro, infatti, sugli spalti dell'Olimpico la reazione di pancia del presidente del Torino sarebbe stata sedata anche grazie all’intervento della sicurezza e di altri dirigenti granata che avrebbero calmato Cairo accompagnandolo poi in campo per l’intervista post partita. Per arrivarci, il presidente granata ha incrociato i giocatori della Lazio ed è nato un altro episodio di nervosismo: quello raccontato da Ciro Immobile su Instagram.